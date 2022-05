Lançado selo de origem e qualidade do azeite de oliva gaúcho

Foi lançado nesta quinta-feira (5) o selo Ibraoliva Produtos Premium RS – Origem e Qualidade, iniciativa do programa Produtos Premium da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (Sict). O selo tem o objetivo de reconhecer os azeites de oliva gaúchos que atendem a critérios de origem e qualidade estipulados pelo Regulamento do Reconhecimento Ibraoliva Produto Premium RS.

Realizado no Marketplace, em um dos espaços do Governo do RS no South Summit, o lançamento teve a presença do secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia, Alsones Balestrin, e do presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, e foi conduzido pela Diretora de Conhecimento para Inovação da SICT, Suzana Arigony Sperry.

“Este lançamento é um passo importante para dar mais força ao setor de azeite de oliva, reconhecendo os produtos que são sinônimo de qualidade e inovação no Rio Grande do Sul. É uma legitimação que impulsiona o que já sabemos que é excelente”, afirmou Balestrin.

Também estiveram presentes a secretária adjunta da Sict, Simone Stülp, o vice-presidente do Ibraoliva, Flavio Obino Filho, e Silvia Schumacher, representando o programa Produtos Premium.

Dentre os parâmetros analisados para conceder o selo Ibraoliva Produtos Premium - RS estão critérios de qualidade físico-química e sensorial, além da verificação da origem do produto. Tanto o selo quanto o regulamento são realizações da secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia em conjunto com as secretarias da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), além do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva).

O Regulamento do Reconhecimento Ibraoliva Produtos Premium RS, documento que determina sobre o selo, está disponível no site da SICT.

Lançado em 2020, o Produtos Premium é um programa da SICT que tem o objetivo de estimular, apoiar e valorizar a estratégias que agreguem valor aos produtos, como forma de diferenciação. Assim, busca incentivar a incorporação de inovação e conhecimento nas cadeias produtivas tradicionais do Estado.

Além do azeite de oliva extravirgem, o programa já chancelou o setor da carne bovina, que conta com o Regulamento do Reconhecimento da Carne Premium Gaúcha.

Em continuidade aos trabalhos relacionados ao reconhecimento setorial do azeite de oliva extravirgem gaúcho, o Programa Produtos Premium, em parceira com o Ibraoliva e o Cais Embarcadero, promove o evento Olivas no Cais, de 18 a 22 de maio, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.

Durante o evento, nos dias 18 e 19, acontecerá o painel de Provas de análise sensorial dos azeites gaúchos, que contará com a participação de 10 renomados especialistas em azeites do país e selecionará os aptos a receber o selo Ibraoliva Produtos Premium RS – Origem e Qualidade. O anúncio dos agraciados será feito na sexta-feira, dia 20, em jantar beneficente a ser realizado no evento.