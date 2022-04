Mahindra abrirá nova fábrica no Rio Grande do Sul

Diego Nuñez, de Ribeirão Preto (SP)

A Mahindra, marca de maquinário agrícola, deve abrir uma nova fábrica no Rio Grande do Sul, segundo o diretor geral da empresa no Brasil, Jak Torretta Jr. De acordo com ele, o objetivo da multinacional de origem indiana é triplicar o poder de produção que mantém hoje nas duas unidades da marca no Estado - uma em Dois Irmãos e outra em Canoas - que hoje é capaz de produzir 2,5 mil tratores ao ano.