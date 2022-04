Agrishow apresenta modernização de três anos

Parte das cadeias de produção global, principalmente na indústria, paralisaram por maior ou menor período por força dos protocolos de segurança sanitária durante a pandemia. O agro nunca parou. As feiras, que atraem visitantes de diferentes estados e países, porém, ficaram por um período de fora do roteiro dos produtores rurais, expositores e visitantes.

Agora, a Agrishow retorna apresentando três anos de inovação em diferentes mercados do agronegócio brasileiro e mundial. A expectativa dos organizadores e das marcas é de um bom ano de vendas, muito em conta de uma demanda represada de consumo durante a pandemia.

“O diferencial é este olho no olho com fabricantes, produtores, expositores e amigos. Estamos celebrando essa grande exposição graças a compreensão dos expositores, que não nos abandonaram em nenhum momento. Estou muito feliz mesmo com esta retomada”, falou Francisco Matturro, presidente da Agrishow e atual secretária da Agricultura de São Paulo, durante a cerimônia de abertura da 27ª edição do evento.

Para o prefeito de Ribeirão Preto, saudade sintetizou o momento de reabertura do mais tradicional evento da cidade. “Depois de três anos de afastamento desse convívio delicioso, a palavra é saudade. estava com saudade de todos, a cidade estava com saudade”, afirmou Duarte Nogueira (PSDB).

“Quem veio à feira há três anos vê agora que a tecnologia não parou. As máquinas estão melhores, mais produtivas, mais resistentes. Nós conseguimos dar mais um salto num curto espaço de tempo, analisou Nogueira.

Para o presidente do conselho da Associação Brasileira da indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), João Carlos Marchesan, “a indústria brasileira está preparada para a demanda do Brasil, pois investiu muito nos últimos anos para modernizar capacidade de produção. Na Agrishow, há o que mais moderno no mundo. O Brasil é hoje autossuficiente na produção de máquinas agrícolas.

Ele acredita que ainda há espaço de crescimento para o setor, e, por isso, cobrou do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Joaquim Leite, presente no evento, a liberação de recursos e reorganização do Plano Safra. "Senhor ministro, precisamos de um Plano Safra compatível, que considere que 50% das máquinas do campo tem mais de 15 anos de idade”, cobrou Marchesan.

Marcos Montes, que assumiu a titularidade do Mapa no lugar da ex-ministra Tereza Cristina, não falou sobre Plano Safra em seu discurso durante a solenidade de abertura. “A Agrishow é o símbolo e Ribeirão Preto fortalece o agro. A pandemia mexeu com o mundo todo, com o Brasil, mas mexeu pouco com a produtividade do homem do campo. Nosso produtor rural não ficou em casa, foi ao campo como sempre faz, diuturnamente trabalhando - uma persistência que teve eco de vitória. A feira baterá recordes de comercialização”, limitou-se a declarar o ministro.

Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães exaltou algumas mudanças na instituição sob sua gestão. “Antes, a Caixa patrocinava clube de futebol, camarote do carnaval, grandes empresas que não pagavam. Hoje, emprestamos para 500 mil pequenas empresas. Nenhum banco faz isso. A Caixa nunca tinha participado do Plano Safra antes, e até dezembro de 2024 seremos o maior banco do agronegócio”, projetou Guimarães.

Também estiveram presentes na cerimônia de abertura da Agrishow o presidente da República, Jair Bolsonaro, os ministros Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Alvim e Anderson Torres.