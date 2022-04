Cinco unidades da BRF são habilitadas para exportar para o Iraque

A BRF recebeu habilitação de oito unidades produtivas para exportação de carne de aves e produto industrializados para o Iraque. Cinco unidades receberam habilitações: Lajeado (RS) (duas fábricas), Chapecó (SC), Toledo (PR) e Buriti Alegre (GO). Outras três tiveram renovações: Dourados (MS), Serafina Corrêa (RS) e Capinzal (SC).

Em nota, a companhia informou que duas unidades de Lajeado, assim como a de Serafina Corrêa, Buriti Alegre e Dourados foram habilitadas para exportar carne de frango.

As de Capinzal e Chapecó receberam, além dessa, certificação para industrializados, sendo que esta última agora também pode exportar perus para o país do Golfo. A fábrica de Toledo recebeu autorização para exportar empanados.

"Essas habilitações demonstram força de nossa estratégia no mercado Halal (muçulmano), em um momento em que o Iraque suspende o banimento a importações deste tipo de produto, que vigorava desde setembro de 2019", diz Luiz Carlos Tavares, gerente executivo de Relações Institucionais Internacionais da BRF. De acordo com ele, as decisões marcam também a retomada das missões presenciais de auditorias estrangeiras, suspensas durante 26 meses em função da pandemia."

Segundo a BRF, a produção nessas unidades segue todos os preceitos do mercado Halal, com trabalhadores e supervisores muçulmanos, responsáveis pelos procedimentos de acordo com a Sharia, a lei Islâmica. É um mercado que corresponde a 1,5 bilhão de pessoas, 23% da população mundial.