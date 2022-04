Audiência pública sobre competitividade no setor lácteo é marcada para 20 de abril

Com o objetivo de debater a perda de competitividade do setor lácteo gaúcho, será realizada, no dia 20 de abril, uma audiência pública no Memorial do Legislativo, na rua Duque de Caxias, em Porto Alegre. O requerimento foi aprovado na quarta-feira (6/4) pela Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa, e já havia sido acolhido pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca e Cooperativismo no dia 24 de março.

Desta forma, existe a possibilidade de que possam ocorrer até duas audiências para tratar da carga tributária desigual vivida pelo segmento e agravada com a implementação do Fator de Ajuste de Fruição (FAF).

Dados levantados pela Emater-RS dão dimensão do momento pelo qual passa o setor. No período de 2015 a 2021, o número de produtores gaúchos que entregam leite para as indústrias reduziu mais de 44 mil, enquanto o número de vacas leiteiras diminuiu mais de 304 mil.

“O Estado está mantendo a fruição e isso tem afetado diretamente a competitividade do setor frente a outros estados, como consequência o produtor está abandonando a atividade leiteira. O governo do Estado precisa entender que não podemos mais perder competitividade para outros estados, a exemplo do que acontece frente a Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. É questão de manter a indústria em funcionamento”, defende o secretário-executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios (Sindilat-RS), Darlan Palharini.

Na reunião de quarta-feira (6), que ocorreu no formato híbrido (presencial e virtual), o deputado Zé Nunes (PT) salientou que a realização da audiência é muito significativa para o setor leiteiro. “Reforço esse pedido para que o governador atenda esse setor e que possamos conversar definitivamente sobre essa questão que é muito séria e impacta muitos municípios do nosso Estado”, destacou.