Expoagro Afubra tem início nesta quarta-feira

A maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, a Expoagro Afubra será realizada a partir desta quarta-feira (23) até sábado (26), em Rio Pardo. O público poderá visitar o Parque de Exposições da Expoagro Afubra, em Rincão Del Rey, e conferir as novidades do setor.

A abertura será nesta quarta, às 9h, no palco principal do Espaço de Inovação do Agro, com transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook da Afubra. E às 11h ocorre a inauguração da ampliação do Pavilhão das Agroindústrias.

“Somos incentivadores e apoiadores da Expoagro Afubra que se consolidou em uma região que promove a diversificação de culturas. O pavilhão da agricultura familiar é uma amostra do quanto nossos pequenos empreendedores rurais têm vocação e talento para produzir alimentos variados e de alta qualidade”, destaca a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Silvana Covatti, que participará da cerimônia de abertura do evento.

O Pavilhão das Agroindústrias conta agora com um espaço maior na Expoagro Afubra. São 3.480 metros quadrados contra 1,5 mil metros quadrados em 2019 e capacidade para abrigar até 232 expositores. Contudo, para dar maior segurança aos visitantes e expositores devido à pandemia, para a edição 2022 o Pavilhão irá abrigar 197 expositores de empreendimentos da agroindústria familiar, flores e artesanato em 193 estandes. A Secretaria da Agricultura participa com aporte de recursos para a feira dos agricultores familiares inscritos no Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf).

Além dos estandes, o pavilhão conta com estruturas de apoio para os expositores como sala de manipulação e higienização de alimentos e produtos, câmara fria, depósito de secos e ainda os banheiros para expositores e público visitante.