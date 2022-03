Vencedores do Prêmio Afubra/Nimeq serão conhecidos no dia 25

A Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) e o Núcleo de Inovação em Máquinas e Equipamentos Agrícolas da Universidade Federal de Pelotas (Nimeq/UFPel) realizam o Prêmio Afubra/Nimeq, que visa incentivar a inovação, a excelência e a criatividade no setor de máquinas agrícolas do Brasil destinados à agricultura familiar. Neste ano, a cerimônia de condecoração dos vencedores será realizada durante a Expoagro Afubra 2022, a partir das 15h do dia 25 de março, no Palco Principal do Espaço da Inovação do Agro.

A edição deste ano tem a categoria Empresa, voltada a empresas que fabriquem máquinas, equipamentos e componentes agrícolas destinados para os pequenos produtores, e a categoria Inventor, com inscrições de agricultores, inventores e pequenas oficinas. De acordo com o regulamento, todos os inventos registrados são destinados à agricultura familiar.

Uma das novidades este ano é a categoria Pesquisa e Desenvolvimento, direcionada à apresentação de inovações tecnológicas em máquinas ou equipamentos agrícolas voltados à agricultura familiar desenvolvidas por instituições de ensino ou pesquisa ou extensão – desde que não tenham sido convidadas para integrar a comissão julgadora. A nova categoria já estava prevista na edição de 2020, mas precisou ser adiada em função dos cancelamentos da feira. O coordenador operacional do Verde é Vida, Márcio Castro Guimarães, reforça que a partir de agora, anualmente, a nova categoria também estará disponível em todas as edições do Prêmio Afubra/Nimeq de Inovação Tecnológica em Máquinas Agrícolas para Agricultura Familiar.

Ele explica que, excepcionalmente, na edição de 2022 puderam ser novamente inscritos, em todas as categorias do Prêmio, os equipamentos inscritos para a edição de 2020 – que foi cancelada devido à pandemia. “Em todas as categorias, o júri avalia se os trabalhos inscritos atendem às determinações do regulamento”, esclarece. Os produtos precisam se constituir como inovação tecnológica ou aperfeiçoamento devidamente caracterizados, potencialmente capazes de contribuir para a produção e para a produtividade agrícola, para a qualidade de vida rural e para a preservação do meio ambiente na agricultura de base familiar. Todas os inventos passam pela análise de uma comissão julgadora técnica formada por professores do Nimq/UFPel e do Curso de Engenharia Agrícola da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc).