BRF de Marau é habilitada para exportar salsichas para a África do Sul

A BRF recebeu recentemente uma nova habilitação para exportar salsichas à África do Sul. A produção do novo item, criado especialmente para o mercado sul-africano pelo time de Inovação da Companhia, será produzido na unidade de Marau, região norte do Rio Grande do Sul, no segundo semestre de 2022.

“É um produto que se encaixa bem no perfil de consumo dos sul-africanos. Com a exportação de salsichas diversificaremos ainda mais nossos embarques para o País, além de aves in natura, com itens de maior valor agregado, totalmente alinhados a nossa visão 2030”, explica o gerente executivo de Relações Internacionais da BRF, Luiz Tavares.

Atualmente, de outras unidades, são embarcados para a África do Sul itens na categoria de empanados, como nuggets e steaks de frango. Os novos produtos têm grande potencial para, posteriormente, entrar também em outros países do continente.

Da unidade, onde atuam cerca de 3,4 mil colaboradores, já partem itens como cortes de frango, mortadelas e salsichas para diferentes mercados internacionais, como Coreia do Sul, Japão, Hong Kong, Haiti, Peru, Cuba e outros países africanos. A planta gaúcha coloca no mercado nacional, além destes itens, também linguiça cozida, presunto e salame.