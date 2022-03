Expodireto Cotrijal é retomada após dois anos

Dentre as novidades da 22ª Expodireto neste ano está a transmissão virtual dos fóruns e palestras da feira através da Expodireto Digital, plataforma lançada neste ano e que reproduz em ambiente virtual o parque de exposições. A programação acontece de forma presencial nos auditórios central e da produção e também na Arena Agrodigital e estará acessível através do endereçoO acesso é gratuito no parque e também via plataforma digital, exceto o32º Fórum Nacional da Soja, que tem ingressos à venda através da plataforma Sympla (). A aquisição pode ser feita até segunda-feira (7) através. Adquirindo o ingresso, ao valor de R$ 170,00, o participante pode assistir o evento ao vivo, de forma online, no dia 8 de março, ou também gravado, até o dia 7 de abril.Em 2022, a temática central do Fórum será "Perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, tendências de mercados de soja". Um dos palestrantes é o professor sênior de agronegócio global do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, Marcos Sawaya Jank. Com vasto conhecimento em comércio exterior, ele vai avaliar a inserção global do agronegócio brasileiro em tempos turbulentos (guerra Ucrânia x Rússia).A programação terá também a participação do diretor do Instituto Ciência e Fé e pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo Eduardo de Miranda, abordando o tema "A sustentabilidade da agropecuária frente as incertezas climáticas”.Além do Fórum Nacional da Soja, temas ligados à inovação e ao digital serão destaques na Arena Agrodigital, através de palestras e painéis em estrutura multipalco. Mas estarão também na programação de eventos já tradicionais na feira, como o Fórum Nacional do Leite, o Fórum do Milho e o Fórum do Trigo.Os cuidados com a pandemia terão um olhar especial pela comissão organizadora da 22ª Expodireto Cotrijal nas programações, com o público devendo respeitar os protocolos obrigatórios e recomendados pela Secretaria Estadual de Saúde.