BRF abre seleção para 70 vagas na unidade de Lajeado

A BRF está com processo de recrutamento em sua unidade localizada em Lajeado (RS), no Vale do Taquari. Há 70 vagas operacionais para os setores de aves e suínos, em diferentes turnos. Para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho, a empresa receberá candidatos no Ginásio Sociedade Esportiva e Recreativa BRF (Serp), na Rua Carlos Spohr Filho, 2.383, no dia 7 de março, das 8h às 14h.

A BRF oferece salário inicial a partir de R$ 1.453,00, cartão alimentação no valor de R$ 210,00 e benefícios que incluem plano de saúde, convênio odontológico, vale-transporte, plano de previdência privada, seguro de vida, atendimento de saúde 24 horas via 0800 e aplicativos, bem como produtos da Companhia com descontos diferenciados.

Pessoas com Ensino Fundamental incompleto também podem se candidatar. No dia, é necessário levar Carteira de Trabalho, CPF, RG, comprovante de endereço, além de ter um e-mail válido. Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência. Mais informações pelo telefone/WhatsApp (51) 9 9222-4685.