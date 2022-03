Yara alerta para possível crise no acesso a alimentos

A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara International publicou na terça-feira (1º), uma nota oficial para declarar extrema preocupação com a situação que se desenrola entre Rússia e Ucrânia e afirmar oposição às ações russas. "Apoiamos totalmente a condenação do governo norueguês à invasão militar russa", afirmou a empresa em comunicado. No Brasil, a Yara possui sede em Porto Alegre (RS) e escritório em São Paulo e Paulínia, cinco fábricas de produção e 24 unidades misturadoras de fertilizantes próprias.