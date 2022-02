 Sobe para 257 mil o número de propriedades atingidas pela estiagem no Estado

A Emater/RS-Ascar divulgou neste sábado (12) a terceira edição do Boletim Evento Adverso – Efeito da Estiagem nas Principais Atividades Agrícolas do Rio Grande do Sul, que indica 257 mil propriedades atingidas pelos efeitos da falta de chuvas no Estado. As informações foram levantadas no período de 25 de janeiro a 4 de fevereiro nas unidades operativas da instituição. Também foi divulgada a Segunda Estimativa da Safra de Verão 2021/2022.

No boletim anterior, publicado em 24 de janeiro, eram 253 mil propriedades afetadas. O número de produtores atingidos no cultivo de milho ultrapassou os 98 mil, acréscimo de quase 5 mil com perdas na sua produção em relação ao último levantamento. Em soja, são cerca de 88 mil produtores com redução na produtividade. Ainda se enfatiza o elevado número de produtores de leite – 33,1 mil – com dificuldades na produção. O boletim revelou uma queda de captação de 2,4 milhões de litros de leite por dia no Estado. Em torno de 17,3 mil famílias também têm dificuldades ao acesso à água.

Segunda Estimativa da Safra de Verão

Já a Segunda Estimativa da Safra de Verão 2021/2022 apontou uma redução de produção nas culturas em relação à projeção inicial e uma mensuração de perdas econômicas baseada no preço do produto divulgado em Cotações Agropecuárias em 10 de fevereiro.

Segundo o levantamento, na cultura do milho a produção deve ser de 2,7 milhões de toneladas, uma redução de 54,7% em relação à estimativa inicial (6,1 milhões de toneladas). O tombo no volume a ser colhido representa uma perda econômica calculada em R$ 5,2 bilhões.

Já a produção da soja ficou projetada em cerca de 11,1 milhões de toneladas, 43,8% a menos que o estimado inicialmente (19,9 milhões toneladas). A perda econômica fica em mais de R$ 27,8 bilhões.