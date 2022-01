Seca deve causar quebra de 20% na safra de uva

Ainda é cedo para se ter uma dimensão exata do impacto - afinal, apenas uvas mais precoces como pinot noir e chardonnay já estão sendo colhidas e a vindima 2021/22, que deve durar até março, tem muitas videiras ainda em processo de maturação. Contudo, é certo que a estiagem causará perdas na produção de uva para a confecção de suco, vinhos e espumantes no Rio Grande do Sul.

Ante uma previsão de até 750 mil toneladas de uva, a expectativa, por enquanto, é de redução de 20% no volume - com isso, deve ficar em 600 mil toneladas. Deunir Argenta, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), diz que "as uvas comuns vêm sofrendo um problema gravíssimo, existem parreirais completamente comprometidos. Tem produtor, dependendo da localização, que já não vai nem colher uva". Segundo ele, as regiões produtoras que têm as plantações mais atingidas pela estiagem ficam na Serra Gaúcha, em Caxias, em Flores da Cunha e em Farroupilha.

As frutas mais atingidas são as uvas americanas - isto é, as uvas comuns, cultivadas para a produção de sucos e vinhos de mesa. Nestas espécies, as videiras têm menor profundidade no solo, o que faz com que tenham mais dificuldade de encontrar água em períodos de escassez de chuvas. É neste tipo de uva onde está o maior prejuízo.

"As uvas americanas estão sofrendo muito. Temos vinhedos com uvas 100% comprometidas, uvas secas, parreiras sem folhas. Ali, podemos ter a maior quebra. A produção poderia já estar 20% comprometida em quantidade. Mas também há problema na qualidade, porque a uva está murchando e perde suco, entra em processo tipo de uma passa. Com o grão em secura começa a ficar mais murcha", analisa Argenta.

A escassez de chuva é uma dura realidade no Estado. Segundo a pesquisadora da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) Amanda Junges, os valores de precipitação pluvial em novembro e dezembro foram muito abaixo das médias históricas. "Em novembro, em Veranópolis, choveu 61 mm e, em Bento Gonçalves, apenas 38 mm, o que correspondeu, respectivamente, a 44% e 27% das médias históricas. Em dezembro, novamente os valores foram baixos, com 56 mm em Veranópolis e 31 mm em Bento Gonçalves (41% e 21,5% das médias)", destaca.