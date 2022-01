Chuvas propiciam finalização do plantio da soja

Em regiões do Estado onde ocorreram chuvas na metade da semana que passou, produtores que ainda não tinham finalizado o plantio da soja realizaram a operação. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater divulgado nesta quinta-feira (13), das lavouras implantadas, 3% já estão em enchimento de grãos, 28% em floração e 69% ainda em germinação e desenvolvimento vegetativo. O plantio atinge 95% da área total estimada no Estado.

A colheita do milho avançou para 20% das áreas no Estado, outros 28% estão em maturação, 25% em enchimento de grãos, 10% em floração e 17% em germinação e desenvolvimento vegetativo. Assim como a soja, também falta apenas 5% para conclusão do plantio da área total estimada.

Praticamente 100% do arroz cultivado no RS é irrigado. Lavouras com bom aporte de água apresentam bom desenvolvimento, favorecidas pela alta insolação. A redução das reservas de água em alguns locais preocupa produtores. O plantio está praticamente finalizado (99% da área total estimada). Do total implantado, 4% das áreas estão em enchimento de grãos, outros 22% em floração e 74% em germinação e desenvolvimento vegetativo.