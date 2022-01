Perdas financeiras com a estiagem podem alcançar R$ 19,77 bilhões

As perdas financeiras no Valor Bruto da Produção (VBP) nas culturas da soja e do milho devido à estiagem que atinge o Rio Grande do Sul podem ultrapassar os R$ 19,77 bilhões. A estimativa é de levantamento realizado pela Fecoagro/RS, considerando os números divulgados até o momento.

Na soja, o impacto sentido chega a R$ 14,36 bilhões em valores que os produtores deixarão de comercializar. Já no milho este valor é de R$ 5,41 bilhões nas perdas financeiras com a cultura no Rio Grande do Sul. A metodologia de cálculo considerou a expectativa inicial de produção do IBGE e foi aplicado o percentual de perdas divulgado pela Rede Técnica Cooperativa (RTC) e pela Fecoagro/RS, considerando o preço médio recebido pelo produtor nos primeiros dias de janeiro de 2022.

Na semana passada a Fecoagro/RS divulgou dados da RTC mostrando que a quebra de safra no milho sequeiro estava em 59,2% enquanto no irrigado era de 13,5%. Já na soja este montante de perdas era de 24%. A produção inicial estimada pelo IBGE, contabilizada nos cálculos, era de 20,95 milhões de toneladas na soja e 6,09 milhões de toneladas no milho.