Estiagem severa quebra safra de milho no RS

A safra 2021/22 do milho no Rio Grande do Sul está prejudicada. A questão, agora, é saber qual será a dimensão das perdas e torcer por chuvas generalizadas até o final do ano para completar o enchimento dos grãos na lavoura. Com o cenário atual, porém, são raras as projeções otimistas e está configurada a quebra da lavoura de milho.

É difícil mensurar o impacto geral da seca no Estado. O último dado foi divulgado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro-RS), em um levantamento realizado em 29 de novembro, e aponta que pelo menos 29,6% da produção de milho já havia sido perdida no Estado. Desde então, choveu menos do que os produtores gostariam - e precisavam. Algumas lavouras foram quase completamente perdidas.

"Tem uma área que não sei o que vamos fazer. O agrônomo acha que tem que derrubar. Onde choveu um pouco, tem espiguinha muito pequena, e o restante nem saiu a espiga do milho. Na terra vermelha, que é mais seca, as plantas não dão um metro de altura", relata Felipe José Fior, produtor da região de Marau, no Norte gaúcho.

Felipe perdeu 90% de uma produção na qual ele investiu esperando uma grande colheita, e vai ter complicações para fechar as contas neste ano. "A nossa produção era para resultar em mais de 200 sacas por hectare (ha), e acho que vamos ter umas 20. Eu investi, e investi bastante. Para colher 220 sacas/ha, tive um custo de R$ 5,5 mil por hectare. Nós fizemos seguro agrícola, que cobre a tua despesa, mas a nossa renda a gente estava esperando colher esse ano para poder plantar no ano que vem", afirma ele. "Para nós, viver mais para a frente é complicado, todo mundo tem uma conta, um negócio que fez, é complicado passar o ano só com isso" lamenta Felipe José Fior.

Mesmo quando choveu na propriedade do agricultor, a água que caiu não veio inteiramente no estado físico desejado. Tempestades com granizo atingiram parte do Rio Grande do Sul nesta semana, incluindo a fazenda de 69 hectares do produtor, em Marau. "A última chuva aqui foi na segunda-feira (20) e, para 'ajudar', veio pedra junto. Não estragou a lavoura tanto quanto a seca, mas retalhou todo o milho e as folhas, que podem fazer a fotossíntese", relata Felipe.

A estiagem não castigou apenas as lavouras da região de Marau. Todo o Estado, de forma geral, sofre com o tempo seco em maiores ou menores proporções. "A questão é bastante diversa. Temos áreas com 100% de perda, que já foram destruídas, e temos regiões com chuvas mais frequentes, com potencial produtivo. Mas a maior parte das lavouras teve perdas bem consideráveis. E isso pode aumentar ainda. Caso não haja chuva no máximo nos próximos 10 dias, as áreas que ainda estão com plantações podem ter perdas também", descreve o gerente de produção vegetal da cooperativa Cotrijal, Alexandre Doneda.

Ele afirma que a questão é bastante diversa pois, na mesma região, há grandes diferenças de precipitação até mesmo entre fazendas vizinhas. As pancadas espaçadas são característica do verão gaúcho, que este ano estão sendo potencializadas pelo La Niña, evento climático natural que ocorre a partir do resfriamento das águas do Oceano Pacífico e faz com que ocorram menos e mais escassas chuvas no Estado.

A situação é bem variada, pode ir do céu ao inferno", define Doneda. Essa questão é visível para os produtores. Quem consegue perceber isso é Beno Lütkemeyer, produtor rural de Ernestina, cidade próxima a Passo Fundo. "Na última chuva que teve, caiu 12mm na minha lavoura e na de um amigo meu, a três quilômetros de distância, choveu 50mm. Ele vai colher mais de 100 sacas de milho por hectare, enquanto eu vou colher 50 se não chover bem até o final do ano", conta.

A produção de Beno não chegou a ser tão atingida pela estiagem quanto a de Felipe ou outros produtores vizinhos, mas terá, pelo menos, 50% de perda na safra. "Está praticamente definida a quebra na safra do milho. Até pode melhor, mas tem que chover. Um amigo está com a lavoura perdida em Não-Me-Toque. Lá, praticamente todo mundo cortou o milho fora porque não vai dar nada. Aqui, tinha expectativa de colher 180 sacas/ha, mas vamos colher no máximo 90. se não vier chuva, cai para 50 sacas/ha", completa Beno.