Agricultores consideram positivo novo preço mínimo da uva

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a Portaria nº 345 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que estabelece o preço mínimo da uva industrial para safra 2021/2022. O valor será R$ 1,31 o quilo, o que representa um reajuste de 19,09% em relação ao atual preço, de R$ 1,10. A nova tabela entra em vigor no dia 3 de janeiro de 2022.

O presidente da Comissão Interestadual da Uva, Cedenir Postal, considera positivo o aumento de R$ 0,21 apesar do valor não cobrir o custo de produção de R$ 1,34 levantado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em julho. Ele ressaltou a pressão da Comissão em conjunto com as Frentes Parlamentares do Congresso e Assembleia Legislativa para garantir a correção. “Foi uma conquista da Comissão, um reajuste positivo porque a indústria não queria nada de repasse. Mas no nosso entendimento, os produtores deveriam ser melhor remunerados”.

Presidente da Frente Parlamentar da Vitivinicultura e da Fruticultura da Assembleia Legislativa, deputado Elton Weber (PSB), destacou como importante a elevação neste momento preocupante. “Não conseguimos a cobertura do custo de produção, mas é um valor significativo, talvez seja o valor mais alto de reposição dos últimos anos”.