Cotrijal incorpora Coagrisol e figura entre as 10 principais cooperativas agropecuárias do País

Após o anúncio de uma parceria no final de agosto, a Cotrijal vai definitivamente incorporar a Coagrisol e seu cooperados a partir de 2022, assumindo todo o ativo e o passivo da cooperativa de Soledade. Assim, a Cotrijal, de Não-Me-Toque, deve ultrapassar a marca de R$ 5,6 bilhões em faturamento, se tornando uma das 10 maiores cooperativas do Brasil.

Como as duas cidades são próximas e ficam na mesma região, o perfil de cultivo dos cooperados, que agora totalizam cerca de 22 mil lavouras, deve se manter: soja e milho no verão e trigo e cevada no inverno.

A união pode levar a Cotrijal a figurar como a oitava maior cooperativa de agropecuária do País, a depender dos resultados deste ano da Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé), de Minas Gerais, que faturou R$ 5,03 bilhões em 2020, da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, do Paraná, que no início de novembro atingiu a marca histórica de R$ 5 bilhões em faturamento em 2021, e da Cooperativa Agrária, também paranaense, que faturou R$ 4,9 bilhões no ano passado O faturamento da Cotrijal, em 2021, ainda sem considerar a incorporação, deve atingir R$ 4,1 bilhões, enquanto o da Coagrisol deve ultrapassar R$ 1,5 bilhão. São quase 8 mil associados à Cotrijal e mais de 14 mil à Coagrisol.

Associados estes que ainda precisam abençoar a incorporação. No próximo dia 20 de dezembro, ambas as cooperativas realizarão assembleias distintas, onde os cooperados devem aprovar a operação que se concretizará, na prática, a partir do próximo ano.

Presidente da Cotrijal, Nei Mânica acredita que os associados devem aderir à proposta. A incorporação já foi aprovada pelos quadros sociais de ambas as cooperativas. “Quando nós fizemos a intercooperação, a coisa andou bem. O objetivo é fortalecer o sistema cooperativo, e é o produtor quem vai ganhar mais”, afirmou Mânica.

Segundo ele, o próprio sistema cooperativista vê a incorporação com bons olhos. “É um desafio. Não é uma ação tão simples, tem que ter coragem, tranquilidade e profissionais preparados. Nossa visão é de que, no Rio Grande do Sul, deverá haver mais uniões de cooperativas como aconteceu em outros estados. A história mostra isso. O mercado viu com bons olhos a incorporação e o sistema cooperativista está nos parabenizando”, disse Mânica.

A Cotrijal finaliza 2021 em franco crescimento. Em outubro, anunciou a aquisição das duas unidades de recebimento e armazenamento de grãos que pertenciam à Cerealista Pantano Grande, uma localizada no município de Pantano Grande e outra em Encruzilhada do Sul, ambas no Vale do Rio Pardo. O negócio movimentou uma cifra acima de R$ 25 milhões.

Em agosto, a cooperativa já havia iniciado parceria com a Coagrisol, com a assinatura de um termo que, na época, se pretendia facilitar a realização de negócios, otimizar de logística de transporte e armazenamento, e ter foco em potencializar o desenvolvimento das organizações.

Com a concretização da incorporação, a Cotrijal vai herdar as 58 unidades de negócios da Coagrisol espalhadas em 28 municípios gaúchos, contando com 33 unidades de recebimento de grãos, 10 lojas de materiais de construção, seis supermercados, três centros de distribuição, entre outros.