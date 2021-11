Participantes de seleção do AgroResidência podem apresentar recurso até 10 de novembro

Entidades inscritas no edital de seleção do AgroResidência - Programa de Residência Profissional Agrícola podem apresentar recurso de avaliação até o dia 10 de novembro. Os recursos devem ser enviados para o email [email protected] O resultado final da seleção será divulgado no dia 16 de novembro.





Está disponível na página do programa o resultado preliminar da avaliação das propostas de projeto de residência profissional.





Está prevista a aplicação de R$ 1,6 milhão para custeio dos projetos aprovados no edital. Os recursos poderão ser usados no custeio de bolsa para residentes de cursos técnicos de nível médio, no valor de R$ 900; e de nível superior, no valor de R$ 1.200. A carga horária de trabalho dos residentes será de 40 horas semanais.





Outra possibilidade é o custeio de bolsa para professor orientador, que corresponderá ao valor de R$ 200 por orientado. Cada professor deverá orientar entre cinco (mínimo) e dez (máximo) residentes, sendo assim, a bolsa pode variar de R$ 1 mil a R$ 2 mil.





Os recursos também poderão custear a participação dos residentes, professor orientador, técnico orientador e de colaboradores eventuais em reuniões, oficinas, seminários, congressos e afins.





O AgroResidência foi instituído pela Portaria nº 193/2020, com o objetivo de apoiar a formação de profissionais com as competências necessárias para plena atuação nas áreas de ciências agrárias e áreas correlatas, por meio de treinamento prático, supervisionado e orientado.





A política pública é voltada para jovens com idades entre 15 e 29 anos, estudantes de nível médio ou superior e também para egressos, desde que a conclusão do curso tenha ocorrido há, no máximo, 12 meses.





Os alunos residentes farão atividades práticas dentro das funções ligadas à respectiva formação profissional, sob supervisão e acompanhamento de profissional técnico habilitado com formação na área de atuação.





Além de qualificar profissionais, o programa busca desenvolver nos alunos o senso de responsabilidade ética, por meio do exercício de atividades profissionais, direcionando-os para uma vida cidadã e para o trabalho.