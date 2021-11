Deputado critica demora do governo estadual em reestabelecer crédito presumido para alho

O deputado Elton Weber (PSB) criticou, nesta sexta-feira (5), durante o 33º Encontro Nacional dos Produtores de Alho, em São Marcos, a demora do governo estadual em restabelecer a carga tributária sobre o produto, alterada no final de 2020 por meio do Decreto Estadual nº 55.691, que elevou o ICMS do alho, diminuindo de 90% para 50% o percentual de crédito presumido a que o produtor tinha acesso.

Interlocutor junto ao governo, Weber enfatiza que a autorização do Confaz para que o Estado retomasse a alíquota anterior a partir de 1º de novembro foi publicada no último dia 6 de outubro. "Mesmo após a publiação da autorização do Confaz, o estado do Rio Grande do Sul está mantendo o atual tributo. Precisamos que a norma tenha aplicação imediata já que em parte da última safra o produtor já pagou mais ICMS e a nova safra está aí", defendeu Weber.

Devido ao impasse, os participantes do encontro aprovaram a Carta de São Marcos onde mais de 250 produtores de alho manifestaram repúdio à situação, que afeta mais de mil famílias produtoras no Rio Grande do Sul. O documento reivindica a urgente reversão do decreto estadual em vigor.