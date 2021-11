Languiru começa operações de frigorífico de bovinos em Teutônia

A cooperativa Languiru iniciou as atividades do seu frigorífico de bovinos em Teutônia. A planta, que possui cerca de 3,5 mil metros quadrados, começa a operar com o abate de até 100 animais por semana. A capacidade da unidade é de abate de 28 animais/hora para produção de carcaça. Nessa primeira etapa, o frigorífico de bovinos da Languiru deve gerar cerca de 35 empregos diretos, podendo chegar a 65 empregados.

O abate de bovinos já integrou os negócios da Languiru, em meados dos anos 1980, com umabatedouro instalado em Canoas. O resgate desse segmento abre mais uma possibilidade de produção aos associados da cooperativa, além de atender, inicialmente, a demanda da rede de Supermercados Languiru e, num segundo passo, integrar o mix de produtos com a marca Languiru comercializados em todo Estado.

Inicialmente, a Languiru analisava a possibilidade de edificação do abatedouro, quando surgiu a oportunidade de arrendamento de uma unidade que estava em construção no município de Teutônia. Agora, a cooperativa já começa a produção própria.

“Gradativamente estimamos ampliar a produção, passando a atender a necessidade da nossa área comercial. Dentro de um ano, a expectativa é de que possamos oferecer, além da carcaça, cortes específicos, com agregação de valor à matéria-prima e ampliação do mix de produtos Languiru. Inclusive, trabalhamos com a ideia de utilização de um selo de qualidade para as carnes Languiru”, detalha Dirceu Bayer, presidente da Languiru

Os bovinos serão fornecidos pelos associados da Languiru e outros produtores da região. “Há disponibilidade de animais de qualidade nas propriedades do quadro social da Languiru e parceiros estratégicos”, avalia Bayer. A Languiru irá trabalhar com bovinos de raças europeias para produção de carne e já avalia a possibilidade de ampliação da capacidade de abate e estocagem do frigorífico.