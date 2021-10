Carne bovina que seria destinada à China poderá ser estocada por 60 dias

Os produtos bovinos que seriam destinados à China poderão ser armazenados em contêineres refrigerados por um período de 60 dias. A ampliação do prazo foi autorizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesta terça-feira (19), e atende pedido feito pelo setor produtivo, que está impedido de realizar os embarques desde o dia 4 de setembro.

A suspensão das exportações destinadas ao mercado chinês partiu do governo brasileiro para atender a um protocolo sanitário firmado entre os países em função de dois casos atípicos do "mal da vaca louca" em Minas Gerais e Mato Grosso, no início de setembro.

As regras estabelecidas entre os países preveem a normalidade das negociações após investigação dos casos por um laboratório internacional, como foi feito pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) no Canadá. Mas, mesmo após o diagnóstico da OIE ter atestado que o Brasil se mantém sem risco de contaminação pela doença, as compras não foram retomadas.

“Os produtores que conseguirem estocar a carne devem aproveitar a oportunidade, porque logo a China voltará a comprar, já que não tem de onde tirar a quantidade de produtos que tem comprado do Brasil”, orienta o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Gedeão Pereira. O Estado conta com três plantas que abatem bovinos, habilitadas ao mercado chinês, localizadas em São Gabriel, Alegrete e Bagé.

Na avaliação do dirigente, a questão sanitária está sendo usada como trunfo em um jogo mercadológico internacional para baixar o preço da carne. “A China vem enfrentando o aumento da inflação, mesmo que pequeno, e aproveitou o momento para derrubar o preço do boi, que já caiu mais de R$ 100,00 por arroba”, avalia, ao destacar que os casos de “mal da vaca louca” foram pontuais e que o Brasil é considerado livre da doença.

Além disso, Pereira argumenta que o País adota todos os cuidados com os embarques de alimentos, tanto de produtos animais quanto vegetais. “Produzimos comida para mais de 1 bilhão de pessoas, isso significa que temos que ter muito cuidado com a exportação sob o ponto de vista do aspecto sanitário”, reforça, lembrando que o Brasil é extremamente dependente do mercado internacional.

A suspensão das exportações reflete também no mercado interno. A tendência é de redução do preço da carne comercializada no País. “Embora a população brasileira seja beneficiada ao pagar menos, isso também significa que bilhões de dólares deixam de entrar na nossa economia”, pondera Pereira.