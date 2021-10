Superbac inaugura a mais moderna biofábrica da América Latina

A Superbac, empresa de soluções em biotecnologia, apresenta ao mercado a mais moderna biofábrica da América Latina e inaugura o Superbac Innovation Center, um marco para a biotecnologia brasileira.

A conclusão da biofábrica é a fase final de um projeto iniciado em 2015, que contempla os laboratórios e toda a estrutura de P&D, onde atuam cerca de 60 pesquisadores, formando o novo Superbac Innovation Center. O complexo, localizado na cidade de Mandaguari (PR), recebeu aportes de R$ 100 milhões em investimentos, sendo metade desse montante destinado à construção da biofábrica.

O grande diferencial da estrutura do Superbac Innovation Center é que ele fecha um ciclo completo, que vai da bioprospecção, ao processo de desenvolvimento, escalonamento em planta piloto e elaboração do produto final em escala industrial. ”Ele representa uma mudança em nosso modelo de negócios e coloca o Brasil como uma das principais referências internacionais em biotecnologia”, afirma Luiz Chacon Filho, founder e CEO da Superbac.

O start da biofábrica é estratégico, tanto para a fabricação internalizada e verticalizada dos diversos

produtos atuais da Superbac, como para produção de componentes (proteínas, enzimas, microrganismos e toda uma gama de ingredientes), para outras empresas. Também está apta a realizar a prestação de serviços em biotecnologia, desenvolvimento e escalonamento de processos de clientes e de parceiros, entre outras atividades.

O Superbac Innovation Center dará maior capacidade produtiva para os negócios atuais e abrirá um leque de oportunidades para ingressar em múltiplos segmentos, inclusive na produção de ativos em mercados de alto valor agregado como em fármacos e saúde, com potencial, por exemplo, de elaboração de probióticos, biodefensivos, enzimas, metabólitos de origem microbiana e até de IFA’s.

Com capacidade nominal de produção de componentes de 50 mil litros, por ciclo, ela também ampliará oportunidades em áreas como cosméticos, alimentação humana e animal e soluções ambientais, além de abrir espaço para exportação de microrganismos, e de componentes biotecnológicos como proteínas, enzimas, corantes naturais, entre outros.

Uma das vantagens da planta é que ela foi idealizada para garantir flexibilidade de produção, podendo cultivar até três microrganismos diferentes ao mesmo tempo. De acordo com Giuliano Pauli, diretor de inovação da Superbac, essa versatilidade e amplitude para atender uma enorme gama de empresas e indústrias, aliada a estrutura de vanguarda de seu P&D, deixa a empresa em uma posição única no País, sem concorrentes. “Estamos muito à frente em tecnologia na América Latina, com uma biofábrica comparada às de nações como Alemanha, Dinamarca e Estados Unidos”, destaca.

Segundo Mozart Fogaça Júnior, vice-presidente da empresa, com a partida do Superbac Innovation Center, o plano estratégico será o de manter uma meta agressiva de crescimento de 25% ao ano, pelos próximos 10 anos. Ainda de acordo com o executivo, além de aumentar a rentabilidade, a biofábrica tornará a empresa mais competitiva, eliminando a dependência do fornecimento externo e entraves como prazos de entrega e variação cambial.