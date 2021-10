Produtores rurais do RS voltam a ter 10 dias para declaração de aplicação de agrotóxicos hormonais

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) publicou, na última segunda-feira (18), a Instrução Normativa nº 48, que altera a IN 42/2021, a qual estabelece o cadastro de aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais. Agora, os produtores rurais do Rio Grande do Sul têm 10 dias para fazer a declaração de aplicação no Sistema de Defesa Agropecuária (DAS), no link “produtor on-line”, através do endereço eletrônico agricultura.rs.gov.br, como funcionava em 2019. O prazo da IN 42 era de 96 horas.