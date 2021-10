Câmara Setorial debaterá uso do Dicamba na soja gaúcha

Prevista para 27 de outubro, reunião da Câmara Setorial da Soja, ligada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), irá discutir temas associados ao uso do herbicida hormonal Dicamba na safra 2021/2022 e à distribuição de insumos e fertilizantes no âmbito estadual. A pauta foi proposta pelo presidente da Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja/RS), Décio Teixeira.

A safra 2021/2022 será a primeira do País com uso comercial da soja tolerante ao Dicamba, agrotóxico que vem sendo questionado por entidades como a Aprosoja. “Esse produto é muito mais volátil do que o 2,4-D, chegou a ser suspenso em 2020 nos Estados Unidos e, portanto, o Rio Grande do Sul tem que ser pioneiro emitindo um alerta aos produtores”, alegou Teixeira. O presidente da Aprosoja apontou ainda que outra preocupação refere-se à escassez de insumos e fertilizantes no mercado, o que gera elevação de preços e reduz as possibilidades de escolha entre um produto e outro.

A Seapdr decidiu levar estes temas para a reunião setorial, ocasião em que ouvirá também outras federações, como Farsul e Fetag, a fim de ampliar as visões sobre a pauta sugerida. Serão convidados ainda representantes da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e Associação Brasileira de Defensivos Pós-Patente (Aenda) para explicar a conjuntura do fornecimento de insumos no Estado para este ciclo da soja, que tem o plantio intensificado a partir de agora.

O secretário adjunto da Agricultura, Luiz Fernando Rodriguez Junior, lembra que a aplicação dos agrotóxicos hormonais, como o 2,4-D e o Dicamba, são alvos desde 2019 de Instruções Normativas que regulamentam o uso deste tipo de herbicidas no Rio Grande do Sul, o primeiro Estado a elaborar regras com intuito de aprimorar e fiscalizar o manejo correto dos defensivos agrícolas e reduzir a deriva sobre as culturas sensíveis.