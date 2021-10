Gedeão Pereira é reeleito presidente da Farsul

Foi confirmada nesta terça-feira (5) mais uma gestão para Gedeão Silveira Pereira na presidência da Farsul. Dos 131 sindicatos aptos a votar, 112 compareceram e elegeram a chapa 1 de forma unânime. Esta foi a 43ª eleição realizada pela federação de agricultura mais antiga do país, com 94 anos. O novo mandato inicia no dia primeiro de janeiro de 2022 e vai até 31 de dezembro de 2024.

Após o anúncio do resultado, Gedeão avaliou que não ter oposição foi uma mensagem muito forte da classe. "Quando vocês vêm até aqui para votar com chapa única mostra que a Federação atende aos seus anseios. Estou muito orgulhoso! Isso nos encoraja, mas dá responsabilidades", declarou. Para a próxima gestão, o presidente reeleito apontou os três principais temas a serem tratados, o programa Duas Safras, as questões judiciais envolvendo meio ambiente e a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). "Se essas metas forem atingidas deixo esta casa com a sensação de missão cumprida", revelou.

Junto com Gedeão, outros 30 diretores, todos produtores rurais, serão responsáveis por defender os interesses do setor, representando milhares de produtores rurais do estado. É missão da Farsul, honrar a vocação de produzir, de defender o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e os interesses do País. O presidente aproveitou para agradecer aqueles que deixarão a diretoria no próximo mandato. "Vocês ajudaram a construir esta gestão vencedora e hoje vieram aqui, votaram e aprovaram este trabalho", disse.

A atual diretoria sofrerá uma renovação de 40%. Entre os diretores executivos, Francisco Schardong permanece como diretor administrativo e José Alcindo Ávila como diretor Financeiro. Gilberto Schilling Moreira assume como 2º diretor administrativo e Paulo Roberto Vargas como 2º diretor financeiro. Eles substituem Domingos Lopes e Paulo Ricardo Dias que passam a serem diretores vice-presidentes.

O número de mulheres na diretoria foi ampliado. Agora são quatro compondo o quadro. Margarete Marques e Maria Tereza Mendes como diretoras suplentes, Teodora Lütkemeyer como titular do Conselho Fiscal e Márcia Mueller Medeiros como suplente do Conselho Fiscal.

Médico veterinário, formado em 1971 pela Universidade Federal de Santa Maria, Gedeão é proprietário e administrador da Estância Santa Maria com produções de Pecuária de Corte (raças Hereford e Polled Hereford) com manejo em pastagens e agricultura. Foi diretor da Associação Brasileira de Criadores de Hereford e Braford e presidente do Sindicato/Associação Rural de Bagé por dois mandatos. Presidiu a Comissão de Assuntos Fundiários da Farsul, onde, também, foi vice-presidente por quatro mandatos. Foi presidente do Sebrae/RS e atualmente é vice-Presidente do Fundesa, sendo recentemente eleito como 2º vice-presidente da CNA, onde também tem o cargo de diretor de Relações Internacionais.