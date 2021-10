Primeiro dia da 95ª Expofeira Pelotas celebra a volta do público

Autoridades políticas, lideranças de entidades do agronegócio, representantes de instituições de ensino e pesquisa participaram da cerimônia de abertura da 95ª Expofeira Pelotas nesta segunda-feira (04). O primeiro dia do evento foi marcado pelo retorno do público aos pavilhões do parque Ildefonso Simões Lopes.

A retomada econômica e o desenvolvimento regional a partir do agronegócio foi tema central no discurso das autoridades presentes na abertura oficial do evento. Pela segunda vez à frente da Expofeira, o presidente da Associação Rural de Pelotas, Rodrigo Gonzalez, ressaltou a importância do evento em seu formato híbrido. "É emocionante ver este parque habitado pela primeira vez em meu mandato", disse. A segunda-feira, foi marcada pelo início das atividades de aproximadamente 100 estandes, que ficam abertos para visitação até o próximo domingo (10). "O primeiro dia já nos surpreendeu no número de pessoas presentes no parque, e ressalto a importância do cumprimento dos protocolos, para o qual seremos inflexíveis", alerta.

A prefeita Paula Mascarenhas enalteceu a importância da Expofeira Pelotas para a população urbana e rural. “O segundo maior evento rural do Estado une o agronegócio com o mundo acadêmico, abre espaço para a pequena produção, para o pequeno agricultor, e une de forma muito eficiente os mundos urbano e rural", disse. Ela destacou o orgulho dos pelotenses em relação à Expofeira e, a satisfação em ver o público retornando novamente ao parque. "Tenho certeza de que, como sempre, a Expofeira de 2021 vai superar todas as edições anteriores”.

O primeiro dia da 95ª Expofeira Pelotas começou com o 20º Simpósio de Ovinocultura da Região Sul, teve ainda, reunião anual do Comitê das Bacias Mirim e São Gonçalo, com a participação on-line do embaixador uruguaio no Brasil, Guillermo Valles Galmés, debate sobre o papel das florestas plantadas e a chegada de touros e vaquilhonas das raças Angus e Brangus, do criatório Fazenda Piratinizinho, que abrem os remates da Expofeira na noite desta segunda-feira.

Na terça-feira, segundo dia da feira, as atividades começam às 8h30min, com as discussões do Seminário Bovinos de Corte e Semana Acadêmica da Zootecnica. O produtor Fernando Costa Beber fala sobre sua experiência com a pecuária na fazenda Pulquéria, construindo o presente de olho no futuro. A partir das 9h, entram no parque, os animais do composto montana, os primeiros a entrar em pista para julgamento, que estará a cargo do engenheiro agrônomo e criador de Montana no Uruguay, Luiz Mario Fros, a partir das 15h, na pista de rústicos.

À noite, os animais serão vendidos durante o 23º Leilão Montana RS, com uma oferta de 25 touros e 50 novilhas. Segundo a proprietária da Estância da Gruta, Anna Luiza Quinto Di Camelli, a oferta terá além de dois touros do teste de progênie, fêmeas de 24 meses paridas e abertas, da Estância Chaves, de Regina Chaves, compradora dos melhores touros da Gruta. No martelo, o leiloeiro Eduardo Knorr, da Knorr Leilões, que está otimista em relação aos preços nesta temporada de primavera e projeta um acréscimo nas médias dos animais em torno de 15% a 20%.

Diariamente, a partir das 17h30, no pavilhão Jorge Gertum ou pela plataforma do evento ocorrem os momentos masters da Conferência Rural. Nesta terça-feira, o tema

O evento acontece até domingo (10), nos formatos presencial, no parque de exposições Ildefonso Simões Lopes, e digital, via plataforma (www.expofeirapelotas.com.br).