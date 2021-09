BRF amplia fábrica de rações em Gaurama

A BRF anunciou recentemente investimentos no Rio Grande do Sul, onde um dos destaques é o aporte na fábrica de rações localizada em Gaurama, no Noroeste do Estado. A planta receberá cerca de R$ 23 milhões de um total de R$ 171 milhões. Com os recursos, será possível ampliar a capacidade de produção, armazenagem e expedição de ração em cerca de 30%, com novos silos, melhor estrutura logística interna e tratamento do produto.

“O Rio Grande do Sul reúne uma indústria forte e produtores integrados comprometidos com eficiência e produtividade. Vamos continuar crescendo e modernizando nossos ativos no Estado, sempre tendo em vista a previsão de que a empresa triplique de tamanho nos próximos 10 anos”, explica Sandro Leite, diretor industrial Regional Sul da BRF.

A unidade também será modernizada com a instalação de uma linha de produção de rações para leitões com processamento térmico. Esse novo sistema produz um insumo de alta qualidade, melhorando a conversão de ração em proteína, o que gera melhor performance dos animais alojados a campo. A melhoria tem foco no crescimento da produção prevista pela Companhia para os próximos anos, bem como a redução de custo de produção.

“A fábrica está sendo preparada para atender o crescimento da suinocultura, tanto no RS, quanto em Santa Catarina”, ressalta Hugo Urso, diretor de Agropecuária para Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Também estão recebendo investimentos em modernização e ampliação as unidades produtivas da BRF em Marau e Serafina Corrêa, no Norte do Estado, e em Lajeado, no Vale do Taquari. A unidade de rações de Arroio do Meio, também no Vale do Taquari, igualmente contará com aportes para modernização da fábrica. Os investimentos serão realizados majoritariamente ainda em 2021.