Irga poderá voltar a investir em pesquisa com integralização da taxa CDO

A nova presidência que assume o Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) terá um novo horizonte para comandar a entidade: a partir de 2022 passará a contar com a integralidade da taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO). O anúncio foi feito pelo próprio governador Eduardo Leite (PSDB), e passará a valer a partir do ano que vem.

Hoje, a CDO, taxa cobrada dos produtores de arroz para custear a execução de medidas de defesa e estímulo da produção orizícola gaúcha realizadas pelo Irga, não é destinada em sua integralidade pelo instituto. O Irga recebe cerca de 60% da contribuição, e o restante fica no caixa único do governo do Estado.

Esse formato acabou travando investimentos em pesquisa e ciência nos últimos anos e vinha impossibilitando a autarquia de avançar no fomento à cultura no Estado. Atualmente, o valor da taxa paga pelos agricultores é de cerca de R$ 0,70 por saca de arroz. Com a mudança, o Irga será fortalecido e, consequentemente, todo o setor produtivo também. A projeção do orçamento de receita total do instituto para 2022 é de quase R$ 137,6 milhões.

“Isso impacta na gestão do instituto. Essa mudança é fundamental. Qualquer planejamento futuro precisa de recursos para o investimento em pesquisas que vão gerar produtividade e fazer a roda da economia girar”, afirmou o novo presidente do instituto, Rodrigo Machado.

Natural de Camaquã, Machado cresceu em lavoura arrozeira do avô, que foi assumida pelo pai e, posteriormente, por ele próprio. “Criado a cavalo”, como definiu, iniciou sua vida pública em 2018, quando trabalhou no gabinete do deputado federal Covatti Filho (PP) como articulador de lideranças no centro-sul do Estado. É amigo do último presidente do Irga, Ivan Bonetti, e assumiu o comando da autarquia a convite da secretária de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Silvana Covatti (PP).

Machado pretende concretizar uma reformulação no estatuto que rege o Irga. Um grupo de trabalho dentro da Secretaria de Agricultura estuda implementações para o instituto desde 2019. “Precisamos de modernização nas leis do Irga, torna-lo mais eficiente. É uma grande conquista a (integralização da) CDO, mas precisa ter condições de aplicá-las”, disse o presidente do instituto.

Segundo ele, o projeto de reformulação “vem sendo formatado e aperfeiçoado. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão também participa do processo, e com esse auxilio importantíssimo poderemos tornar o Irga mais eficiente”, afirmou Machado. A pretensão é que este plano de reformulação seja concluído até o final do ano.

A secretária Silvana Covatti destacou que a diretoria do Irga terá todo o seu respaldo a fim de consolidar essa reestruturação do instituto e implementar as transformações necessárias.

“O Irga requer um olhar especial e temos que dar uma resposta com celeridade a este setor tão importante. Nosso instituto merece ser fortalecido, assim como seus servidores merecem uma maior valorização e melhores condições de trabalho. Eles entregam resultados preciosos para o nosso produtor”, ressalta Silvana, ao lembrar que o Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz.

Uma demanda interna muito forte no instituto é junto aos servidores, que desde 2014 não recebem reajuste. É por aí que passa a valorização destes trabalhadores. Entre outras coisas, a integralização da CDO possibilitará reduzir as perdas dos servidores.