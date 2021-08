Ingressos para a Expointer 2021 começam a ser vendidos pela internet

A pandemia de Covid-19 exigiu a adaptação dos eventos para que sejam seguidos os protocolos sanitários. Quem quiser visitar a 44ª Expointer, que ocorre de 4 a 12 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, por exemplo, pode comprar os ingressos somente pela internet. Além disso, o número ficou limitado a 15 mil bilhetes por dia. A comercialização, que começou na noite de quinta-feira (26/8), ficará ativa até o último dia do evento (12/9).

Cada pessoa ou empresa poderá adquirir até 10 bilhetes por dia de feira. Todos os ingressos terão que estar vinculados a um CPF. Empreendimentos que desejarem adquirir um número maior de acessos deverão contatar a empresa contratada para a gestão da bilheteria – Impacto Vento Norte Produções Técnicas – por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), disponível na plataforma. Depois de comprar os ingressos com CNPJ, a empresa precisará solicitar que cada funcionário insira o CPF e demais dados na plataforma para gerar os acessos ao parque.

O pagamento pode ser feito com cartão, Pix ou boleto, com opção de parcelamento. Se escolher boleto, no dia útil seguinte à efetuação do pagamento, a pessoa deve voltar ao site para inserir seus dados e gerar o QR code que será usado para a entrada na feira.

Este processo é concluído após o visitante preencher um questionário, respondendo nome, sexo, data de nascimento, município de residência, telefone e e-mail. Terá de informar ainda se já fez uma ou duas doses da vacina contra Covid-19, embora a vacinação não seja obrigatória para a participação no evento. Para confirmar a compra, será preciso assinalar a declaração de que cumprirá todos os protocolos sanitários previstos e que não comparecerá à feira se tiver apresentado sintomas gripais ou tido contato com casos suspeitos em até 10 dias antes do evento.

O QR code gerado na compra on-line terá que ser apresentado nos portões de acesso a pedestre (portão 2) e de estacionamento (portão 15). Além do QR code, para entrar no evento a pessoa deverá usar máscara e terá sua temperatura verificada nas tendas de triagem. Os portões do parque ficarão abertos das 8h às 19h30.

Os bilhetes terão o valor de R$ 13,00 e R$ 6,00 (meia-entrada para idosos e estudantes). Estacionamento de visitante custará R$ 32,00 e camping para expositores de animais, R$ 280,00. O pagamento do estacionamento não dá direito ao ingresso do motorista. A vaga de estacionamento precisa ser gerada na plataforma on-line ou no posto de atendimento do local. O cancelamento da compra do ingresso tem que ser feito 24 horas antes do dia de acesso ao parque para ressarcimento.