Gestão na Pecuária de Corte terá debate na Expointer 2021

O Instituto Desenvolve Pecuária promove no próximo dia 8 de setembro, na Expointer 2021, o painel "Gestão na Pecuária de Corte - A informação como insumo". A iniciativa tem por objetivo a troca de informações sobre o comportamento do mercado e as tendências para os próximos meses. O evento contará com três palestrantes e ocorrerá de forma híbrida, ou seja, presencial e on-line.

Conforme o presidente do Conselho de Administração do Desenvolve Pecuária, Ricardo Giuliani, a entidade considera como muito importante a abordagem deste tema. "A informação é o nosso maior insumo, de mais fácil acesso e com maior retorno. O Desenvolve Pecuária é uma entidade sem fins lucrativos e que busca a integração e a troca de informações entre os produtores rurais", destaca.

O Painel ocorrerá presencialmente no auditório da Federacite, a partir das 14h. Também poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube da entidade.