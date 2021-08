Cotrijal e Coagrisol anunciam parceria com faturamento de R$ 3 bilhões

As cooperativas Cotrijal e Coagrisol assinaram, na manhã desta quarta-feira (25), um termo de parceria estratégica para a realização de negócios, otimização de logística de transporte e armazenamento, com foco em potencializar o desenvolvimento das organizações e compartilhar tecnologia e conhecimento.

“Estamos dizendo que vamos trabalhar com uma política só”, afirmou o presidente da Cotrijal, Nei César Manica. “Queremos ficar na história fazendo negócios juntos. É algo inédito no cooperativismo do Rio Grande do Sul. Se somarmos os movimentos das cooperativas, fica uma potência econômica do Estado em recebimento, faturamento, em grãos, lojas, varejo, produção animal”, celebrou Manica.

“Esta intercooperação é uma aliança estratégica, que não tem prazo de validade, não tem prazo para terminar”, disse o presidente da Coagrisol, José Luiz Leite dos Santos. “Com as duas cooperativas caminhando juntas, estarão entre as 10 maiores cooperativas do Brasil”, afirmou ele.

Somadas, as duas cooperativas contam com mais de 24 mil cooperados e têm capacidade de faturamento superior aos R$ 3 bilhões anuais. Apesar desta união de forças, as identidades das cooperativas serão preservadas, e cada uma segue com seu próprio planejamento.

“Cada associado vai trabalhar com a sua cooperativa, como trabalha hoje. O que vamos fazer é uma política conjunta para não termos preços diferenciados em Não-Me-Toque e Soledade”, cidades sedes das cooperativas, explicou Manica.

As cooperativas analisam que, com as áreas comerciais atuando de forma conjunta, terão maior poder de negociação no mercado. O movimento é encarado pelas diretorias como um acordo de intercooperação. Se trata de uma aliança, não de uma fusão.

Esta é uma aliança que pode não estar limitada apenas à Cotrijal e à Coagrisol. Os presidentes se mostraram abertos a parcerias com outras cooperativas que se interessem em ingressar neste acordo. “Estamos abertos. O primeiro passo é duas cooperativas quererem. Temos hoje filiadas à nossa federação 31 cooperativas. Tamara que sim, que mais cooperativas enxerguem com bons olhos e venham se somar com a gente. As portas estão abertas”, convidou Santos.

A data de início oficial para a intercooperação é a partir desta quinta-feira (26).