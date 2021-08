Vendas na Expointer serão uma incógnita, afirma Fetag

A Expointer que marca a volta do público ao Parque Assis Brasil se aproxima. A partir de 4 de setembro, um público de 15 mil visitantes será recebido por expositores e feirantes. Mesmo que a feira seja vista como um símbolo da retomada econômica, as vendas para a Agricultura Familiar ainda são uma incógnita.

Neste ano, serão 228 expositores distribuídos em 210 estandes no pavilhão da Agricultura Familiar. Todas as agroindústrias que estavam com a documentação correta e quiseram se inscrever vão participar da feira - ninguém ficou de fora.

De acordo com os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), 800 visitantes poderão entrar no pavilhão ao mesmo tempo, no máximo. Mesmo com a alta expectativa para que as exposições reencontrem os espectadores, é difícil para a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) prever o saldo da feira.

“As vendas deste ano serão uma incógnita. Mesmo que haja volta do público, ainda é uma feira muito diferente. Não temos como saber se vai vender tanto ou tanto. O produtor está vindo sabendo que pode vender bastante e pode vender pouco”, declarou o presidente da federação, Carlos Joel.

Segundo ele, em anos em que não estivesse ocorrendo uma pandemia mundial que somente no Brasil contaminou mais de 20 milhões de pessoas, o pavilhão deveria receber cerca de 3 a 4 mil pessoas simultaneamente. Os protocolos determinam também que não pode haver degustação no local - o único espaço reservado para comes e bebes é a praça de alimentação - e haverá monitores controlando aglomerações no galpão.

Além disso, a crise promovida pelo coronavírus afetou diversos setores da economia e da sociedade, impulsionou a inflação e diminuiu o poder de consumo das famílias. Será uma feira diferente.

Mas ainda assim, uma feira importante, na avaliação da Fetag. “Nós entendemos esta Expointer como um passo importantíssimo para o fortalecimento das agroindústrias do nosso Estado. É o início de uma caminhada e de uma retomada para a nossa agricultura familiar. Assim entendemos”, afirmou Joel.

Será um fortalecimento para empreendedores de 126 municípios do Rio Grande do Sul, além dos estados do Amapá, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que também terão representantes na feira.

Nos estandes, serão oferecidos alimentos orgânicos, artesanato, queijos e embutidos, vinhos e espumantes, cachaças, produtos de agroindústrias, entre outros. Mesmo que não possa haver consumo no local, estará permitido ao público levar suas compras para a praça de alimentação.

O pavilhão de agricultura familiar é costumeiramente um dos lugares mais tradicionais e procurados da Expointer. Por isso, o governo do Estado terá atenção especial para o cumprimento dos protocolos sanitários neste espaço.

“Nossa equipe trabalha para cumprir com todos os protocolos que a SES determina. Para dar toda a segurança aos nossos expositores e clientes e para que nós possamos fazer uma feira do recomeço, mas também segura”, afirma Flávio Smaniotto, diretor do Departamento da Agricultura Familiar e Agroindústria (Dafa) da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).

Segundo Smaniotto, no espaço de 7 mil metros quadrados, o distanciamento entre cada estande será de 1,5 metro, e haverá controle de público. “Poderão circular 800 visitantes ao mesmo tempo, além dos expositores, e o pavilhão terá monitores para orientar as pessoas sobre os protocolos de saúde. Tudo conforme determinou o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs)", afirma. O diretor lembra que, neste ano, não haverá o formato drive-thru no pavilhão da agricultura familiar.

Na atual edição, 90 empreendimentos têm à frente mulheres e 48 são comandados por jovens. As agroindústrias lideram com 178 participantes, seguidas por 35 de artesanato. No total, 71 estandes trabalham com produtos de origem animal e 103 com produtos de origem vegetal.

“O espaço é uma das áreas preferidas dos gaúchos, pelo acolhimento realizado pelas famílias. Acredito que, com a possibilidade do acesso ao público durante a Expointer, a agricultura familiar sairá mais fortalecida em 2021, uma vez que é neste momento que as comunidades terão acesso a clientes que não consomem seus produtos rotineiramente”, afirma a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti.