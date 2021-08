Japão abre mercado para genética avícola do Brasil

O Japão abriu seu mercado para a genética avícola do Brasil, comunica a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) a partir de informação divulgada na última semana pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Brasil. A abertura vale para empresas genéticas de ovos férteis e pintos de um dia instaladas no Brasil, que atendam aos requisitos de saúde animal publicados pelas autoridades sanitárias japonesas em seu certificado.

A relação entre produtores avícolas do Brasil e o mercado japonês é uma das mais tradicionais do agronegócio nacional. São cerca de quatro décadas de exportações de carne de frango com a nação que hoje figura como segundo principal destino para o produto brasileiro.

"A nova oportunidade para as vendas de produtos avícolas do Brasil, desta vez com foco em genética, reforça o reconhecimento do mercado japonês quanto aos elevados critérios sanitários e de qualidade, especialmente neste segmento, com forte agregação de valor, que, agora, ganha o reforço da marca internacional Brazilian Breeders", avalia Ricardo Santin, presidente da ABPA.