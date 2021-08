Inscrições ao Prêmio Vencedores do Agronegócio encerram domingo

As inscrições para o 9º Prêmio Vencedores do Agronegócio e o 5º Prêmio Elas no Agro, promovidos pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) encerram neste domingo (15). A entrega do troféu aos vencedores nas cinco categorias, será feita na semana da Expointer, dia 9 de setembro, em evento híbrido. Os vencedores serão conhecidos no próximo dia 26, na última reunião da Comissão Julgadora.

O Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro identificam e valorizam as iniciativas do setor primário que contribuem para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Poderão participar instituições públicas ou privadas e pessoas físicas que estejam operando ou tenham ramificações de produtos e serviços na cadeia do agronegócio.

O prêmio é dividido em cinco categorias: Antes da Porteira, voltado à área de insumos necessários para suprir as necessidades do campo; Dentro da Porteira, para a área de produção e geração de valor da propriedade rural; Depois da Porteira, englobando as áreas de armazenamento, distribuição e serviços associados ao agronegócio; ESG destinado às práticas ambientais, sociais e de governança; e Elas no Agro, que destaca a liderança feminina pelo relevante trabalho no setor.

A ficha de inscrição, o regulamento e o roteiro para elaboração de cases estão disponíveis no https://www.federasul.com.br/9-premio-vencedores-do-agronegocio-e-5-premio-elas-no-agro/