Plantio de trigo está quase encerrado no RS

O plantio de trigo no Rio Grande do Sul está quase encerrado, de acordo com a Emater. As boas condições climáticas na maioria das regiões produtoras fizeram com que a semeadura avançasse na última semana, alcançando 97% da área prevista no Estado.

Em geral, as plantas apresentam boa sanidade e potencial produtivo, apesar de alguns danos causados por geada em áreas de semeadura antecipada. Segundo a Emater, em alguns municípios há relatos de comunicação de pedidos de seguro, mas em termos ainda pouco expressivos.

No levantamento semanal da Emater no Rio Grande do Sul, o preço médio do trigo se mantém em elevação. Houve aumento de 1,73% em relação ao da semana anterior, passando de R$ 77,43 para R$ 78,77 a saca de 60 quilos. O preço do produto disponível em Cruz Alta se manteve estável em R$ 85,00.

Em relação à cevada, as plantações têm apresentado desenvolvimento e sanidade adequados, devido ao clima favorável e a disponibilidade de água nos solos. O preço médio do cereal em Erechim se mantém em R$ 95,00 a saca de 60 quilos, enquanto que em Soledade passou de R$ 75,00 para R$ 79,00/saca.

A geada dos dias 19 e 29 aumentou a preocupação dos produtores de canola em relação ao potencial prejuízo nas lavouras em floração e enchimento de grãos. O preço médio pago ao produtor apresentou elevação em relação ao da semana anterior, chegando a R$ 149,30 a saca de 60 quilos.