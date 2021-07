Clima gaúcho é desafio para confinamento de gado

Em 2020, o Rio Grande do Sul possuía um rebanho declarado de mais de 9,6 milhões de bovinos, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Apenas em 2019, foram abatidos 2,1 milhões de animais, e a carne bovina gaúcha foi exportada para 92 países.

Para a pecuária de corte atingir os resultados que atinge, no entanto, há uma demanda constante por aperfeiçoamento e inovações nos sistemas de criação dos animais. Entre estes sistemas, está o de confinamento do gado, sobre o qual pouco há dados estatísticos disponíveis.

Segundo o diretor vice-presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul) Carlos Simm, o confinamento serve, principalmente, para dar regularidade à oferta de carne. Porém, os motivos que levam criadores do Estado a optarem por este método são diferentes dos percebidos no centro do País, onde o sistema é mais comum. "No Centro-Oeste, há uma regularidade de clima maior, com a safra das águas e a safra das secas. Ou seja, no verão é chuvoso e no inverno é seco. Assim, no período de seca há dificuldades em manter a pastagem para o gado, que acaba sendo colocado em confinamento e é engordado com os grãos produzidos no período de chuvas", diz.

No caso dos produtores gaúchos, o clima é diferente e há um impacto financeiro maior, à medida que o estilo de confinamento precisa ser diferente. "Aqui, o clima não é tão regular, além de mais úmido. Por exemplo, em um inverno como este, com temperaturas muito baixas, muita umidade, geada quase todos os dias, o pasto não cresce e, consequentemente, há um efeito na produção. Porém, o confinamento também se torna mais dispendioso, já que, pelos mesmos motivos, não há como fazê-lo a céu aberto. É preciso uma estrutura para proteger os animais", explica.

Simm também é presidente da Associação dos Produtores Rurais dos Campos de Cima da Serra (Aproccima) e atua na Fazenda Clarice, em Campestre da Serra, que tem mais de 50 anos de atuação com confinamento de gado. Para ele, em termos de qualidade de carne, porém, o confinamento pode ser visto como uma tendência, uma vez que esse sistema intensifica a produção, dando mais rapidez ao processo de engorda e permitindo o abate do animal mais jovem. "Além da estabilidade na produção, confinar o gado permite que a terminação seja mais ágil, controlada e o animal tratado com mais cuidado, já que a alimentação feita exclusivamente de pasto torna o crescimento mais demorado e expõe o gado aos fatores externos do campo. Confinado, pode-se abater um animal dente de leite, com 18 meses, sem problemas. Do contrário, talvez, fosse necessário mais um ano. E a idade, tanto quanto o esforço que ele faz no campo, tem efeito na maciez da carne", aponta.

Ele alerta, no entanto, que não há como dizer que há um sistema melhor, criação a pasto ou confinamento, e sim o que atende melhor aos objetivos do produtor. Cada um deles demanda investimentos diferentes e oferece resultados também distintos. Por isso, aponta, é importante que haja coesão da cadeia produtiva, o que permitiria uma colaboração mais eficiente, com troca de conhecimentos e um aproveitamento pleno do sistema de terminação adotado. "Vemos que os elos da cadeia competem entre si, então, não adianta o produtor buscar um produto final de excelente qualidade, sem que haja uma integração com o frigorífico e com o varejo, por exemplo. É preciso colaborar entre si e compartilhar expertise."