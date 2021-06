Cotrijal divulga resultados da safra verão 2020/21 para soja e milho

Segundo o Departamento Técnico da Cotrijal, a safra de verão 2020/2021 foi de contrastes para a cooperativa de Não-Me-Toque. Na soja, a falta de chuva prejudicou muitas lavouras, especialmente as semeadas mais tarde e também nas áreas mais ao Norte da região de atuação da cooperativa. Mas aqueles produtores que têm um histórico de eficiência em fatores decisivos, nas áreas onde houve mais regularidade de chuva, conseguiram ótimo resultado.

“Foi uma safra de muitos desafios, especialmente em relação ao clima e aos manejos necessários na lavoura. O produtor fez sua parte, acreditou no trabalho da cooperativa e já trabalha para colher resultados melhores no próximo ciclo”, destaca Alexandre Doneda, gerente de Produção Vegetal da Cotrijal.

Na soja, a Cotrijal teve 10 sacas a mais que o Estado: 65,4 sacas por hectare de soja foi a média de produtividade na safra 2020/21, contra 55,4 da Emater.

Safras de soja ao longo dos anos. Cotrijal/Divulgação/JC

Já a retomada da produção de milho na área de ação da Cotrijal teve bons números. Conforme avaliação do Departamento Técnico da cooperativa, o trabalho com o cereal também sentiu a baixa incidência da chuva em alguns períodos, mas com uma safra de números positivos, quando comparada com o ano anterior.

“O milho tem papel importante no sistema de produção. Auxilia na formação de palhada, manejos de pragas e doenças, além de gerar renda para o produtor. Com o mercado em alta, o produtor conseguiu bons negócios com o milho em uma safra de desafios”, avaliou Doneda.

No milho, foram 80 sacas a mais que o Estado, com média de produtividade de 173,3 sacos por hectare na safra. No Rio Grande do Sul, segundo a Emater, a média foi de 90,5 sacas.

safras de milho ao longo dos anos. Cotrijal/Divulgação/JC