Instituto Desenvolve Pecuária cria novo índice de preços ao produtor

O Instituto Desenvolve Pecuária criou um índice de preços do mercado pecuário com informações diretas do produtor. Publicado nas redes sociais da entidade, o indicador mostra a média de valores conforme informações de negócios realizados pelos associados do instituto.

Conforme o coordenador da Comissão de Imprensa, Mídias Sociais e Visibilidade Pública, Camillo Borges, os índices estão sendo desenvolvidos desde a criação do grupo de Whatsapp que originou a formação do Instituto Desenvolve Pecuária. Desde então, vêm sendo aprimorados a partir da publicação semanal que ocorre nas redes sociais da entidade. “Estamos conscientizando os nossos integrantes a reportar assim que efetivam os negócios. O fato de ele ser exclusivo nos torna um pouco mais assertivos em relação à qualidade dos dados”, destaca.

Um diferencial, segundo Borges, é ter informações mais precisas e fidedignas dos negócios do que informações captadas de um ângulo maior sem a real veracidade dos dados, com dados empíricos ou de sentimentos vindos do mercado. “O índice é publicado semanalmente de forma resumida e consolidada. Procuramos mostrar o volume de dados para mostrar o quanto aquela informação é representativa dentro do todo”, observa.