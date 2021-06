Cooperativa Santa Clara doa mil litros de leite para a Campanha do Agasalho

Nesta terça-feira (1°), a Central de Doações da Defesa Civil RS, em Porto Alegre, recebeu a doação de mil litros de leite enviados pela Cooperativa Santa Clara para a Campanha do Agasalho. A entrega foi realizada pela Diretora do Núcleo de Propaganda da cooperativa, Noemia Gomes.

O coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil do RS, coronel Júlio César Rocha Lopes, ressaltou a importância das doações que vão ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade. “O apoio da Santa Clara é muito importante neste momento de pandemia. As doações serão destinadas para municípios e entidades beneficentes em diversas regiões do Estado", informou o coronel Rocha.

Um dos focos da Campanha do Agasalho deste ano é coleta de alimentos não perecíveis e cestas básicas para auxiliar famílias em vulnerabilidade social que tiveram suas vidas afetadas ainda mais pela pandemia de Covid-19