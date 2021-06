JBS de Caxias do Sul é condenada por descumprimento de normas de prevenção à Covid-19

A empresa de abate e processamento de carnes JBS foi condenada, em ação civil pública (ACP) movida em razão do não cumprimento de medidas de prevenção contra a Covid-19 na planta da localidade de Ana Rech, em Caxias do Sul. A sentença, proferida pelo Juiz do Trabalho titular Marcelo Silva Porto, da 6º Vara do Trabalho de Caxias do Sul, condena a empresa a atender às determinações da legislação vigente para proteção e segurança no ambiente de trabalho diante da pandemia da Covid-19. Também determina o pagamento de R$ 1 milhão a título de danos morais coletivos.