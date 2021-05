RS tem agora 12 milhões de bovinos livre de aftosa sem vacinação reconhecidos pela OIE

Duas décadas depois da crise sanitária que chocou o Rio Grande do Sul devido ao abate de milhares de bovinos devido à febre aftosa, o Estado recebeu nesta quinta-feira (27) o certificado de zona livre sem vacinação da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) O anúncio feito durante a 88ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados da OIE, em Paris, que se encerra na sexta-feira.

O Estado agora tem o desafio de não permitir a volta da doença que tanto traumatizou pecuaristas no episódio de Joia, em 2000. Oficialmente, a partir desta quinta-feira, as indústrias gaúchas podem começar a negociar com mais países, e novos produtos, em mercados exportadores que podem agregar ao Rio Grande do Sul mais R$ 1 bilhão em embarques, de acordo com estimativas da cadeia produtiva e do governo do Estado.

O novo status também foi concedido ao Paraná e aos estados do chamado Bloco 1 – Rondônia, Acre e municípios do Amazonas e do Mato Grosso. Com isso, apenas o Rio Grande do Sul passa a ofertar ao mundo cerca de 12 milhões de bovinos livres de febre aftosa sem vacinação. Em todo o País, de acordo com a Ministra de Agricultura, Tereza Cristina, serão 44 milhões de bovinos neste status, além de 50% da suinocultura nacional e 50% dos frigoríficos brasileiros.

De acordo com Gilson de Souza, responsável pelo Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) na Superintendência Federal de Agricultura no Rio Grande do Sul (SFA-RS), o volume de bovinos sem vacinação que o Brasil coloca no mercado é maior do que todas as áreas livres sem vacinação dos países da América do Sul, que contempla o território do Chile e do Peru e áreas da Argentina e da Bolívia.

Santa Catarina, que há 14 anos já tem a certificação , até hoje celebra os ganhos. O status sanitário diferenciado há mais de um década, de acordo com o governo catarinense, foi fundamental para que o estado se tornasse o maior produtor e exportador de carne suína do país ao abrir portas para os mercados mais exigentes e competitivos do mundo.

Em 2006, um ano antes da certificação internacional, Santa Catarina exportava 184 mil toneladas de carne suína, faturando US$ 310 milhões, de acordo com a Secretaria de Agricultura catarinense.

Em 2020, esse número saltou para 523,4 mil toneladas e trouxe US$ 1,17 bilhão para o estado, um aumento de 184,4% na quantidade e 277,4% na arrecadação. O cenário é o mesmo para a carne de frango, que se tornou o primeiro produto das exportações catarinenses, faturando mais de US$ 1,5 bilhão em 2020, com 965 mil toneladas embarcadas. Com o reconhecimento da OIE, Santa Catarina teve acesso a grandes compradores de carnes como China, Hong Kong, Estados Unidos e Coreia do Sul.

O estado vizinho também mostra que o controle sanitário feito sem vacinação, mas com reforço de fiscalização e ações preventivas, é possível. Santa Catarina está há 28 anos sem registro de febre aftosa em seu rebanho.