Startup lança plataforma para venda de bovinos de corte

Uma plataforma de comercialização de bovinos em um ambiente seguro e de fácil é a proposta da EsalqTec Incubadora Tecnológica com a Central do Boi. O foco é o gado de corte de reposição e permite ao usuário anunciar, comprar e vender terneiros, novilhos, vaca de invernar, machos e fêmeas pela internet.

A ideia da Central do Boi surgiu durante um trabalho de especialização em Pecuária de Corte na USP/Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), em Piracicaba (SP), importante polo de tecnologia agrícola do país. O projeto começou a tomar forma na incubadora EsalqTec, o braço tecnológico da Universidade de São Paulo (USP).

A plataforma da pecuária de corte reúne comerciantes, compradores e anunciantes ao mesmo tempo, com a aplicação de ferramentas necessárias para gerar informação e negociações seguras, de acordo com o fundador da empresa e idealizador do projeto, Matheus Scalco Mallmann.

O projeto, que vinha sendo desenvolvido há quatro anos, teve um empurrãozinho da pandemia com o crescimento da preferência pelo digital. a proposta é oferecer ao produtor e ao corretor de gado a possibilidade de expansão dos negócios, mantendo a comercialização direta entre as partes.

“Há uma dinâmica própria nesse setor, ainda tem muito olho no olho e acordos fechados no ‘fio do bigode’. A Central do Boi não tem a pretensão de substituir isso, mas possibilitar melhores negócios, com diminuição de custos, mais segurança e menos riscos. Estamos realmente propondo uma transformação no mercado digital da pecuária”, garante.

Entre o público-alvo estão os corretores de gado. “Hoje, qualquer pessoa pode ser corretora e a concorrência é enorme. Oferecemos que ele se diferencie dos demais profissionais da área, a nossa proposta é qualificar esses usuários / intermediários, que são responsáveis por grande parte das negociações e da liquidez da atividade pecuária”, complementa o criador da plataforma.

Como funciona

As fotos ou vídeos dos lotes ofertados vêm acompanhados de informações como raça, peso e preço sugerido. Os interessados em vender ou comprar fazem o cadastro no site de forma simples.

Havendo interesse em algum lote, as duas partes devem negociar entre si, e a Central do Boi auxilia quando solicitada, sem cobrança de comissão. Em breve entrarão no ar funcionalidades como pagamento via plataforma e sistema de avaliação.

Outra ferramenta de segurança oferecida é a atualização constante, no site, de informações do mercado e indicadores, como preço do boi gordo, oferta e demanda de abates.

Fonte: app Central do Boi