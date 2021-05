Produtores começam o plantio do trigo no RS

O plantio do trigo já teve início no Noroeste do Estado, em ritmo bastante lento, nos municípios onde o período indicado pelo zoneamento climático abriu no dia 11 de maio. De acordo com a Emater, os produtores estão intensificando o preparo das lavouras. O preço elevado do produto e disponibilidade de sementes salvas nas propriedades impulsionam para um aumento da área de cultivo prevista inicialmente na região.

Também no Noroeste já iniciou a semeadura da aveia branca. A tendência é de plantio no início do período recomendado para a cultura a fim de liberar as máquinas ao plantio do trigo, que ocupa maior área na região. As primeiras lavouras já plantadas apresentam bom desempenho.

O plantio da canola se intensificou nas regiões produtoras na última semana. Os trabalhos foram favorecidos pela boa umidade do solo após a ocorrência de chuva em vários municípios. Na região da Emater de Santa Rosa, 38% da área plantada está em germinação e desenvolvimento vegetativo, com algumas lavouras implantadas bem no cedo, em abril, já iniciando o florescimento. As lavouras apresentam boa germinação e bom aspecto geral.