Agricultura sustentável é tema de debate Brasil-China

O Conselho Empresarial Brasil-China e o think tank chinês Institute of Finance and Sustainability (IFS) organizam nesta quinta (20) e sexta-feira (21) o Diálogo Brasil-China sobre Agricultura Sustentável. Pela primeira vez, setor produtivo e sociedade civil dos dois países se reúnem para discutir o tema da agricultura sustentável.

Quatro painéis irão tratar de assuntos fundamentais para a cooperação sino-brasileira no tema da sustentabilidade na agropecuária: finanças verdes, agricultura sustentável, biodiversidade e economia circular. O evento online reúne representantes de governo, empresas e think tanks dos dois países, entre os quais CEOs de algumas das maiores companhias brasileiras, como BRF, Klabin e Suzano.

O IFS é presidido pelo Dr. Ma Jun, ex-economista-chefe e ex-membro do Comitê de Política Monetária do Banco do Povo da China, o banco central do país asiático. O economista também preside o Comitê de Finanças Verdes da China, é co-presidente do Grupo de Estudos sobre Finanças Verdes do G20 e atua como conselheiro especial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, discursará na cerimônia de abertura, após as palavras de boas-vindas do presidente do Conselho Empresarial Brasil-China, Luiz Augusto de Castro Neves. O ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, e o presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Marcos Troyjo, participarão da abertura por meio de vídeos pré-gravados. O Diálogo Brasil-China sobre Agricultura Sustentável é patrocinado pelas empresas Bayer, BRF e Suzano.