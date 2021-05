Comissão vai debater proposta de crédito emergencial para agricultura familiar

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Reunidos nesta quarta-feira (19), os deputados integrantes da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa aprovaram requerimento de audiência pública para debater o Projeto de Lei 115/2021. A proposição autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Crédito Emergencial para a Agricultura Familiar, atingida diretamente pela pandemia de Covid-19 e pela estiagem de 2020. São signatários do PL 115/2021 os deputados Pepe Vargas, Sofia Cavedon, Jeferson Fernandes, Zé Nunes, Fernando Marroni, Edegar Pretto, Valdeci Oliveira e Luiz Fernando Mainardi, todos da bancada do PT na Assembleia Legislativa.

Conforme o presidente da Comissão de Economia e um dos proponentes da solicitação, deputado Zé Nunes (PT), a agricultura familiar vive mais um momento de aflição com a crise que atinge a cadeia produtiva da proteína animal. "Além da estiagem e da pandemia, os agricultores agora sofrem com perdas de atividade e postos de trabalho. Este projeto visa dar respaldo para que as famílias continuem produzindo", salientou.