Safra de pinhão no RS será farta e de boa qualidade

forte quebra de produção em 2020 Os gaúchos poderão contar com mais pinhões para comer neste ano. Após a, que gerou falta do produto no Rio Grande do Sul, a safra de 2021, cuja colheita começou em 15 de abril, promete uma oferta abundante e com sementes de boa qualidade.

De acordo com a Emater, no Rio Grande do Sul, a média histórica de produção gira em torno de 900 toneladas de pinhão por safra. No entanto, no ano passado, devido a fatores climáticos, houve uma quebra de 20% a 60% no volume colhidos nas principais regiões produtoras do Estado. Além disso, as sementes obtidas eram de menor porte e baixa qualidade. O varejo teve que buscar o produto no Paraná e em Santa Catarina para atender a demanda gaúcha, levando a uma alta de preços. Em supermercados de Porto Alegre, o pinhão chegou a ser vendido em torno de R$ 17,00 o quilo.

Em 2021, o cenário está completamente diferente. “A safra prevista para este ano será bem maior em comparação à do ano passado, influenciada pelas condições climáticas favoráveis no período de desenvolvimento do pinhão, aliada a alternância de produção característica da espécie”, afirma a engenheira florestal Adelaide Juvena Kegler Ramos, extensionista rural da Emater. Além disso, segundo Adelaide, os pinhões apresentam boa qualidade, com sementes de bom tamanho e sanidade.

A maior oferta já está se refletindo nos preços. Em Porto Alegre, o quilo do produto pode ser encontrado em mercados vendido entre R$ 9,00 e R$ 10,00.

Em São Francisco de Paula, que é o município gaúcho com maior produção, a estimativa de colheita para este ano está em torno de 120 toneladas. O volume representa um aumento de 50% em relação às 80 toneladas do ano passado.

No município, de 90 a 100 famílias dependem anualmente da coleta do pinhão como fonte de renda. No entanto, em 2021, devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, esse número cresceu para 150, destaca a chefe do escritório municipal da Emater de São Francisco de Paula, Sandra Loreni Almeida de Moraes Silva. “Muitas pessoas que trabalhavam fora do município perderam o emprego e tiveram que voltar, e estão dependendo do pinhão para conseguir algum dinheiro”, explica

A produtora Marlei Terezinha Zambelli e seu marido, José Eloir Paim dos Santos, são uma das famílias que usam o pinhão como fonte de renda em São Francisco de Paula. Em sua propriedade de cerca 12 hectares, dos quais dois são ocupados com araucárias, Marlei costuma colher de duas a três toneladas de pinhão.

No ano passado, com a quebra de safra, a produtora obteve apenas 200 quilos da semente. Já nesta safra, a expectativa é bem mais otimista. “Esperamos pelo menos três toneladas, com pinhão de boa qualidade”, comemora.

No entanto, a maior oferta gera redução de preços. Enquanto em 2020 a colheita foi toda vendida por R$ 10,00 o quilo, neste ano Marlei está comercializando está vendendo a R$ 5,00.

Uma forma que as famílias encontram de agregar valor ao produto é com o beneficiamento da semente na forma de paçoca ou de pinhão moído, também chamado de farinha de pinhão. A paçoca é comercializada com valores entre R$ 20,00 a R$ 29,00/quilo.

Com as sementes colhidas na propriedade, Marlei produz farinha de pinhão, bolos, bolachas e conservas. Junto com seu marido, a produtora havia criado uma agroindústria para beneficiar os pinhões nestes produtos e vender para outros municípios. No entanto, a operação ainda não está em funcionamento. “Ano passado teve a baixa produção, e a pandemia impede muitas festas e feiras onde poderíamos vender. Então estamos esperando uma normalização para começar as atividades” explica.