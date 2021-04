Pecuaristas ganham nova entidade representativa

A pecuária gaúcha e brasileira ganha mais um espaço de representatividade. Com origem em um grupo de whatsapp criado para a troca de informações e experiências, surge o Instituto de Desenvolvimento Pecuário (IDPec), formado por empresários rurais. O IDPec foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (28) durante assembleia geral.

O instituto tem como objetivo desenvolver o empresário rural que atua com pecuária. Entre as metas para 2021/2022 estão entregar informação de qualidade e construir, fomentar ou orientar programas de tecnologia que possam modernizar e auxiliar o indivíduo, assim como defender pautas importantes de forma institucionalizada. O IDPec quer aproveitar as ferramentas mais atuais de comunicação para ajudar na evolução do negócio, ao lado das entidades já existentes no setor.

Eleito como o primeiro presidente da entidade, Luis Felipe Barros destaca que a atuação dentro do IDPec ocorrerá de forma coletiva, através do diálogo, com o intuito de superar desafios, em especial, nos momentos em que for exigido um posicionamento público. “O meu objetivo é exercer uma gestão executiva que leve à frente as decisões tomadas em assembleia”, pontua.

O presidente do Conselho de Administração do IDPec, Ricardo Henrique Giuliani, afirma que o instituto tem o privilégio de reunir excelentes empresários rurais que compactuam dos mesmos objetivos. “Precisamos saber do micro e do macro mercado de compra e venda de reposição, indústria, exportação, entre outros. Para tanto, precisamos pensar a pecuária como empresa rural e, ao mesmo tempo, tradicional e moderna”, observa.

De acordo com o presidente do IDPec, com a cultura da internet e dos meios de comunicação, o produtor hoje recebe instantaneamente e celeremente inúmeras notícias, seja em relação às novas técnicas ou ao preço dos produtos. “Isso efetivamente nos eleva a um patamar distinto, haja vista que o valor do produto não é imposto pela indústria ou avaliado a partir das negociações ocorridas numa curta região, mas, sim, pautado pela análise do mercado e também negócios ocorridos em todo o País”, finaliza Barros.