BRF vê novas oportunidades de negócios no RS com retirada da vacina contra aftosa

reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) zona livre de febre aftosa sem vacinação Um dos principais polos produtores e industriais da BRF, o Rio Grande do Sul ganhará ainda mais relevância dentro da companhia a partir de maio. É quando o Estado receberá o. Assim como o Paraná, o RS se unirá a Santa Catarina em um novo status sanitário internacional, o que leva a empresa a prever a ampliação de mercados para todas as proteínas animais do Sul.

As unidades da BRF no Sul, além de abastecer o mercado interno, alimentam consumidores de uma centena de países, de quatro continentes. De municípios como Lajeado (RS), Concórdia (SC) e Toledo (PR) já são embarcadas mais de duas dezenas de tipos de produto, incluindo diferentes cortes de carne e embutidos, rumo a nações de culturas e regiões diversas, tendo o Japão, a 17.360 quilômetros, como o ponto mais distante.

O roteiro de embarques a partir do Sul apresenta uma diversidade de destinos, como Angola (África), Omã e Emirados Árabes (Península Arábica) e México (América do Norte). A BRF é uma das maiores empresas do mundo e está presente em mais de 130 países, reunindo 95 mil colaboradores, mais de 300 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil.

A companhia também é a maior produtora de frango do país, com cerca de 12% do comércio global, e responsável por 22% da produção brasileira de suínos. E, de acordo com a empresa, o avanço no status torna a região Sul mais imune a riscos como ocorridos em outras épocas em que embargos à carne bovina também suspenderam exportações de outras proteínas como suínos e aves.

recentemente o Rio Grande do Sul e o Paraná receberam parecer favorável, a fase mais difícil no processo Santa Catarina já tinha certificação internacional como zona livre da aftosa sem vacina, e, em anúncio feito no dia 10 de março pelo Ministério da Agricultura. O parecer será avaliado durante a 88ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), de 22 a 28 de maio, mas já conta com a aprovação da avaliação técnica da OIE.

Para realizar a transição de status sanitário, os estados e regiões atenderam a requisitos básicos, como aprimoramento dos serviços veterinários oficiais e implantação de programa estruturado para manter a condição de livre da doença, entre outros, alinhados com as diretrizes do Código Terrestre da OIE.

O diretor geral de Agropecuária, Fábio Stumpf, considera a elevação do status sanitário um marco para a região. "Coloca os Estados do Sul num patamar mais alto. Vai abrir mercado, aumentar o leque de proteínas, ajudar a todos os segmentos, incluindo suínos e frango, ao movimentar as cadeias de proteína animal”, destaca, lembrando que um dos grandes diferenciais do Brasil no agronegócio é o cuidado sanitário, graças ao conhecimento acumulado e ao potencial tecnológico.