Startup gaúcha é selecionada para programa latino-americano de aceleração

A ConnectFarm, startup gaúcha voltado ao agronegócio, foi uma das 12 selecionadas para integrar o Intensive Connection, programa de potencialização promovido pelo hub de inovação AgTech Garage, de Piracicaba (SP), em parceria com diferentes empresas do setor. Em quase dois anos de mercado, a ConnectFarm atende cerca de 130 produtores de sete Estados com ferramentas e tecnologias para ampliar a produtividade, otimizar recursos e maximizar a rentabilidade dos produtores.

Entre as ferramentas estão projetos como o Índice de Gestão Ambiental (IGA) — baseado em um algoritmo que insere atributos do solo, das plantas e do ambiente. Já o Connect 5K busca levar a inteligência de dados aos pequenos agricultores.

“O trabalho que desenvolvemos ajuda a alavancar a produção em pequenas, médias e grandes propriedades, unindo inteligência de dados, inovação e sustentabilidade”, destaca Rodrigo Franco Dias, CEO da ConnectFarm.

Em 2020 a startup já havia conquistou o Desafio Nacional de Máxima Produtividade do Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb), na categoria "Irrigado".

Em uma propriedade em Boa Vista das Missõaes, alcançou uma produtividade de 111,9 sacas de soja por hectare — a média no Brasil é de 54,5 sacas/ha. Do processo de seleção para o Intensive Connection deste ano participaram as empresas Suzano (papel e celulose), a marroquina OCP (fertilizantes), a francesa Ceva (saúde animal), a americana Bunge (trading) e a multinacional alemã Bayer.

O CEO do AgTech Garage, José Tomé, conta que o número de inscrições para o Intensive Connection mais do que dobrou na edição de 2021 em relação à do ano anterior, chegando a 209 startups inscritas. Agtechs e food techs de toda a América Latina participam, e 20% das inscrições vêm de fora do Brasil.

“O Intensive Connection se consolida como um dos principais programas de potencialização de startups no agronegócio mundial, tanto pelo alto nível dos parceiros, líderes em seus segmentos, como dos empreendedores selecionados”, afirma Tomé.

Como é o programa Intensive Connection